Nuovo stadio, Bertucco: «Peggiora viabilità e vivibilità del quartiere»

Uno stadio nuovo, più piccolo dell'attuale Bentegodi ma con più servizi e a costo zero per il Comune di Verona. È così che l'amministrazione comunale presenta alla cittadinanza il Nuovo Arena Stadium, un impianto ritenuto necessario perché i costi di sistemazione del Bentegodi sarebbero troppo alti ed utile anche a riqualificare il quartiere che con questa nuova struttura otterrà parcheggi, un parco, un museo, un teatro, un asilo e altro ancora.

Il progetto è stato approvato dalla giunta di Verona ed ora dovrà passare in consiglio comunale che dovrà votarne la "pubblica utilità". I passaggi burocratici poi non sarebbero finiti, perché ci dovrà essere poi la firma della convenzione e il bando di gara per il project financing. Infatti, la proposta della Nuova Arena Srl dovrà essere confrontata con altre ipotetiche offerte. Chi poi vincerà il bando potrà costruire lo stadio, di cui sarà proprietario per 40 anni, passando così all'incasso attraverso l'affito dei nuovi spazi. Passati 40 anni, lo stadio diventerà comunale. Tra bando e costruzione dell'impianto, con abbattimento del Bentegodi e senza la realizzazione di uno stadio provvisorio, difficilmente il Nuovo Arena Stadium sarà completato prima del 2022.

In consiglio comunale, però, l'opposizione promette battaglia. Il Partito Democratico si presenterà con più di mille firme raccolte tra i cittadini contrari al nuovo stadio e non è detto che oltre alle firme non possa essere presente anche un nutrito gruppo di questi cittadini tra il pubblico. E tra i consiglieri contrari anche Michele Bertucco di Verona e Sinistra in Comune.