Verona pensa ad un nuovo stadio, Bertucco: "Arma di distrazione di massa"

Due giorni a Londra per conoscere come sarà il nuovo White Hart Lane, lo stadio in costruzione della squadra di calcio inglese Tottenham Hotspurs. Una gita a cui hanno partecipato l'amministrazione comunale di Verona insieme ad alcuni rappresentanti delle squadre di calcio Hellas e Chievo Verona. Difficile capire se sia stata produttiva o meno, ma l'impressione che si ha è che il Comune possa muovere i primi passi verso la progettazione e la realizzazione di un nuovo stadio di calcio per Verona. Non sarà come il White Art Lane, ma almeno un'idea sulle nuove frontiere degli stadi la delegazione veronese l'ha avuta.

Non è ancora però quanto ci sia di concreto dietro all'idea del nuovo stadio di Verona, tanto che il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco polemizza.