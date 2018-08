Non Una di Meno a Sboarina: "Il dissenso politico è lecito, il fascismo no"

"C'è stata una provocazione verso Bacciga a cui lui ha risposto con una provocazione. Nessuna delle due provocazioni doveva accadere in consiglio comunale". Questa la posizione espressa dal sindaco di Verona Federico Sboarina sul caso del saluto fascista mostrato dal consigliere comunale Andrea Bacciga alle attiviste di Non Una di Meno prima del consiglio comunale del 26 luglio scorso. Caso poi sfociato in un esposto in Procura contro Bacciga, esposto che probabilmente non sarà l'unico.

Di fronte alla posizione espressa dal primo cittadino veronese, Non Una di Meno è intervenuta perché ritiene che Sboarina abbia messo sullo stesso piano la manifestazione di protesta organizzata dall'associazione femminista e il gesto compiuto da Bacciga.