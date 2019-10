Sosta selvaggia dei monopattini, Bonato: «Fenomeno fuori controllo»

È diventato effettivo da poco più di un mese il regolamento per la circolazione di monopattini e segway nella città di Verona e sono circa una trentina le multe elevate dalla polizia municipale, quindi circa una al giorno di media. La maggior parte di queste sanzioni riguardano la sosta di questi mezzi, spesso lasciati dai cittadini in modo scorretto. Ed infatti, la maggior parte delle lamentele dei veronesi si è concentrata proprio sui scorretti in cui venivano "parcheggiati" i monopattini sui marciapiedi o davanti ai passi carrabili. «Che il monopattino sosti sulle strisce pedonali mi pare inaccettabile - ha scritto su Facebook il consigliere comunale tosiano Alberto Bozza - Quella che doveva essere un'opportunità sta diventando un disagio, complice l'inciviltà e la maleducazione senz'altro, ma la responsabilità ricade sull'amministrazione comunale che non è in grado di gestire la situazione».

E l'amministrazione comunale ha risposto, programmando un nuovo incontro con le aziende che noleggiano questi mezzi, ma soprattutto auspica nel potere correttivo delle multe. Andando a colpire i comportamenti sbagliati, si spera che anche i veronesi imparino ad utilizzare questi nuovi strumenti di mobilità nel miglior modo possibile.

Questo però non frena le polemiche e il consigliere comunale di Prima Verona Mauro Bonato attacca.