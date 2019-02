Mozione di Verona Domani: «No allo scambio Autonomia-Voto Diciotti»

«Congelare il progetto di autonomia per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna fino a dopo le europee. Stravolgerlo nei punti salienti accontentando così gli elettori 5 Stelle delusi e i governatori del meridione. Un partito, il M5S, sempre più spaccato sia a vello nazionale che locale, a picco nei sondaggi, e che per non implodere definitivamente sembra ricorrere adesso all’ostruzionismo, ricattando e imponendo come merce di scambio agli alleati lo stop all’autonomia dopo il “sofferto” voto sul caso Diciotti. Gli oltre 2 milioni di cittadini del Veneto che avevano votato SI al referendum non sopporteranno ulteriori ricatti, tentennamenti e rinvii. I tempi sembrano allungarsi sempre di più e sono scomparse dai radar deadline e tempistiche certe».

Così il consiglieri comunali di Verona Domani Marco Zandomeneghi, Paolo Rossi e Massimo Paci commentano le notizie diffuse su diversi quotidiani nazionali secondo i quali il Movimento 5 Stelle chiederà alla Lega di sospendere e rinviare a dopo le elezioni europee il progetto legato all’Autonomia delle regioni del nord, in cambio dell’immunità per il ministro dell’Interno decretato dalla piattaforma Rousseau.

«Ci rifiutiamo di credere che questa storica battaglia popolare che ha visto milioni di persone esprimere democraticamente la ferma volontà di una maggiore indipendenza da Roma possa diventare merce di scambio o di ricatti. Se a questo aggiungiamo nebulose tempistiche legate all’iter legislativo che sembrano dilatarsi sempre più, l’ostruzionismo di sindaci e governatori di Regione del meridione, incerti e difficili passaggi alle Camere del Parlamento e dubbi e veti di diversi ministri pentastellati, c’è davvero poco da essere sereni. Siamo seriamente preoccupati – concludono i consiglieri di Verona Domani –. Abbiamo già presentato una mozione che sarà illustrata e discussa nei prossimi giorni, che invita l’Amministrazione Comunale ad intraprendere tutte le iniziative possibili affinchè questo percorso all’insegna di una maggiore autonomia decisionale dei territori trovi finalmente definitiva attuazione”.