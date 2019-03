Verona avrà la sua "Via Giorgio Almirante". D'Arienzo: «Il Comune celebra il fascismo»

La città di Verona, medaglia d'oro per la Resistenza, avrà la sua via intitolata a Giorgio Almirante. È stata infatti approvata dal Consiglio comunale nell'infuocata seduta di ieri, giovedì 14 marzo, la mozione n° 406 "Intitolazione di una via o una piazza a Giorgio Almirante" che vede quale primo firmatario il presidente dell'assemblea cittadina Ciro Maschio, esponente di Fratelli d'Italia. Tra i firmatari risultano anche i consiglieri Vito Comencini, Roberto Simeoni ed Andrea Bacciga, mentre la mozione è stata approvata coi 21 voti dell'intera maggioranza in Consiglio.

Il presidente del Consiglio comunale di Verona Ciro Maschio

Non erano mancate le proteste e le polemiche già nei giorni scorsi, tra chi, come il consigliere Michele Bertucco, aveva ricordato le prese di posizione di Almirante circa il tema del "razzismo", quando lo storico fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano era caporedattore della rivista "La difesa della razza". All'indomani dell'approvazione della sua mozione Ciro Maschio ha annunciato così la sua personale vittoria politica: «Sono orgoglioso di dirvi che il Consiglio comunale di Verona ha approvato la mia mozione per intitolare una "via" a Giorgio Almirante. Grazie di cuore ai consiglieri che hanno votato».

Di segno opposto le parole del consigliere pentastellato Alessandro Gennari: «E così dopo un concitato consiglio comunale , l’amministrazione su proposta di Fratelli d’Italia, intitola una via a Giorgio Almirante. A questo punto - conclude sarcastico Gennari - mi aspetto il quartiere dei dittatori. Dopo il cimitero verticale potrebbe essere un bel segnale di cambiamento».

Durissimo in merito anche il commento da parte del senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo: «Il Comune di Verona, immobile su tutto, si muove solo per intitolare una strada a Giorgio Almirante. Quel signore è stato uno dei peggiori fascisti, - attacca D'Arienzo - profondamente legato e leale con Mussolini e alleato dei nazisti. Non ha mai rinnegato, fino alla morte, quella sua appartenenza. Con questa scelta - conclude l'Onorevole del Pd - il Comune di Verona celebra il fascismo, l’antisemitismo ed eleva ad esempio da ricordare un soggetto che la storia ha posizionato dalla parte del male».