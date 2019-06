Carte d'identità, a Verona tornano "madre" e "padre": approvata mozione targata Bacciga

Con diciannove voti favorevoli, due contrari (Michele Bertucco ed Elisa La Paglia) e un astenuto (la Dem Carla Padovani), è stata approvata la mozione presentata dal consigliere di Battiti per Verona Andrea Bacciga, che richiedeva l'attuazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, ufficializzato ad aprile, il quale definisce che «i termini "genitore 1" e "genitore 2" vengono sostituiti da "padre" e "madre"» nel testo del decreto datato 23 dicembre 2015 che «predispone le modalità tecniche di emissione della cartà d'identità».

Così si era espresso il Ministro dell'interno Matteo Salvini in un'intervista al giornale cattolico La Nuova Bussola Quotidiana e poi ripresa dall'Ansa lo scorso agosto 2018, annunciando la sua battaglia in tal senso: «Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2". Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione "madre" e "padre". È un piccolo segnale ma farò tutto quello che è possibile e che è previsto dalla Costituzione. Difenderemo la famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna».

Nella medesima direzione andava anche la mozione presentata in Consiglio comunale a Verona da Andrea Bacciga. Una mozione che impegna dunque ora l’amministrazione all’introduzione sulle nuove carte d’Identità, come previsto per l'appunto anche dall’ultimo Decreto Ministeriale ufficializzato nell’aprile 2019, dei termini "madre" e "padre" in sostituzione di "genitore 1" e "genitore 2". La mozione presentata dal consigliere Bacciga era stata sostenuta anche dagli altri due firmatari della Lega Vito Comencini e Thomas Laperna.

Il post di soddisfazione del consigliere Andrea Bacciga