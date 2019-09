Sicurezza sul lavoro, PD: «La Regione Veneto potenzi gli Spisal»

Quello degli incidenti sul lavoro è un vero e proprio bollettino di guerra: tutti gli indicatori sono in crescita, a partire dal numero di morti. E il Veneto è ai primi posti in Italia. Occorre fare prevenzione vera con controlli efficaci, ma senza personale adeguato è impossibile. La Regione fornisca agli Spisal le risorse, umane ed economiche, per arginare un fenomeno così drammatico.

È quanto chiede Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico, che ha depositato un'interrogazione firmata anche dal capogruppo PD Stefano Fracasso e dai colleghi Graziano Azzalin, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Cristina Guarda. «I dati Inail, aggiornati a luglio, contavano 34 morti in Veneto - ha aggiunto Bigon - La causa delle morti bianche va cercata in primis nel mancato rispetto delle norme di sicurezza da un lato e dalle carenze sia dal punto di vista della formazione dei lavoratori, fenomeno che si è aggravato con la precarizzazione, che dei controlli. Le istituzioni non possono restare a guardare. In Veneto da troppo tempo gli Spisal lamentano la mancanza di figure professionali, dai medici ai chimici passando per gli ingegneri. Con gli organici attuali in un anno riescono a controllare soltanto il 4% delle aziende, che ricevono quindi un’ispezione ogni 25 anni. La giunta Zaia deve rafforzare il proprio impegno per contrastare questa piaga: con quali misure intende farlo?».