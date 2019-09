I ministri del secondo governo Conte, nessun veronese ed un solo veneto

Dieci ministri del Movimento 5 Stelle, nove del Partito Democratico, uno di Liberi e Uguali ed un ministro tecnico. Il risultato della somma è 21 ministri del secondo governo presieduto dal premier Giuseppe Conte, sette donne e quattordici uomini. Domani mattina, 5 settembre, ci sarà il giuramento, come riportato da Alberto Berlini su Today.

Nella squadra del Conte bis, nessun ministro veronese ed un solo dicastero affidato ad un politico veneto. Il bellunese Federico D'Incà è diventato ministro ai rapporti con il Parlamento, un ministero senza portafoglio. Resta nella squadra di governo anche il trevigiano Riccardo Fraccaro, che però non sarà più ministro bensì sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

«È una ottima squadra di governo che consentirà di affrontare le sfide sulle quali ci siamo impegnati - ha commentato la deputata veronese del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo - Sono particolarmente felice per l'ingresso di Federico D’Incà, mio collega di tante battaglie in Veneto. Molto contenta per la riconferma di Sergio Costa e di Alfonso Bonafede».

«Buon lavoro a tutta la nostra nuova squadra di governo», ha scritto sulla sua pagina Facebook la deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta.

«Il Governo Conte bis sarà all’insegna delle tasse e degli immigrati clandestini, al guinzaglio della Merkel, di Macron e dei burocrati europei», ha invece commentato l'europarlamentare veneta della Lega Mara Bizzotto.