Circolo ufficiali a Castelvecchio. M5S: "L'area deve andare al Comune"

"Castelvecchio spetta al Comune di Verona". La richiesta proviene dal locale Movimento 5 Stelle che intende togliere al circolo ufficiali la sede di Castelvecchio. I 5 Stelle, per sostenere la proposta, citano il federalismo fiscale e una mozione approvata nel 2016 dal consiglio comunale veronese con cui si chiede allo Stato di cedere l'area occupata dal circolo ufficiali, da poco unificato con quello dei sottufficiali.

Del caso se ne parlerà in Parlamento, con un'interrogazione presentata al ministro della difesa Elisabetta Trenta dalla deputata veronese del M5S Francesca Businarolo. Con la sua interrogazione, la deputata chiede di individuare "le soluzioni più idonee atte all'acquisizione della proprietà dell'intero compendio da parte del Comune di Verona e dirette ad individuare una valida alternativa per lo spostamento della sede del circolo". Inoltre, al ministero Businarolo chiede anche di mettere in campo delle azioni per assicurare una destinazione culturale a quelle aree.

Castelvecchio è un gioiello che va valorizzato - ha detto Francesca Businarolo - Finora il circolo ufficiali ha potuto contare su una location di pregio che, sono certa, ha mantenuto al meglio. Ma non è più accettabile che un monumento del genere sia riservata a un club, per quanto afferente a un'istituzione meritoria come l'esercito, che conta a Verona poche decine di associati. Lo spazio ora occupato dal circolo potrà essere destinato a convegni e a conferenze, nonché ad altre iniziative di stampo culturale aperte al pubblico, oltre a consentire ai visitatori del monumento di accedere ai camminamenti, ora bloccati. Sarebbe un'ulteriore occasione di rilancio per un luogo che, come pochi altri, sa raccontare la storia della città. Per questo chiedo al governo di rispondere e di sbloccare la situazione.

Il consigliere comunale 5 Stelle Alessandro Gennari ha poi aggiunto: "Da parte del consiglio comunale c'è un'indicazione chiara con sollecitazioni arrivate da diversi gruppi politici. Poi qualcosa, a livello ministeriale, si è inceppato, già con il precedente esecutivo. E Verona sta perdendo un'opportunità: pensiamo solo al fatto di mettere a disposizione dei visitatori le sale dove si svolse il processo a Mussolini, ora off limits perché parte del circolo ufficiali. Il circolo di Castelvecchio ospita un ristorante vista Adige, che potrebbe essere messo a disposizione di un'utenza internazionale, offrendo un servizio che ora manca. Allo stesso modo si disporrebbe di servizi igienici suppletivi: chi lavora a Castelvecchio sa quali sono i problemi che si creano nelle giornate molto affollate. Inoltre, l'ala del circolo ufficiali, allo stato attuale, non ha ricevuto quelle attenzioni, a livello di manutenzione, del resto del monumento. Una gestione pubblica al cento per cento risolverebbe queste disparità".