M5S. Mattia Fantinati si ricandida: "Mi rimetto a disposizione dei cittadini"

Il M5S rappresenta in Italia l'espressione massima di democrazia e lo sta dimostrando anche in queste ore.

Così Mattia Fantinati, Onorevole del Movimento 5 Stelle, che avanza la propria candidatura in vista della prossima tornata elettorale.

Ci stiamo preparando alle prossime elezioni del 4 marzo, gli unici con un candidato premier scelto da mesi e, a breve, avremo i candidati parlamentari pronti ad essere votati dai cittadini italiani. Prima però tutti, compresi noi parlamentari che stiamo volgendo al termine il primo mandato, ci rimettiamo alla decisione del popolo 5 Stelle. Al via dal 30 dicembre fino le ore 12 del 3 gennaio alle candidature per le imminenti parlamentarie. Mi rimetto dunque per i prossimi cinque anni a disposizione dei cittadini per proseguire con onestà e massimo impegno quanto svolto fino ad oggi.