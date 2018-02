Elezioni politiche, il Movimento 5 Stelle punta anche sul candidato a domicilio

Pochi salotti televisivi per i candidati del Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale, molto meglio i salotti di casa. Non quelli, però, dei cosiddetti "leoni da tastiera", i tuttologi che intervengono su qualsiasi argomento, quasi sempre a sproposito, solo attraverso i social network. Si tratta delle stanze di casa o del condominio che sono stati messi a disposizione dai cittadini per far incontrare gli elettori con i candidati 5 Stelle.

Si chiama "M5S a casa tua" ed è un format utilizzato dai grillini per raggiungere l'elettorato in modo capillare. In una campagna elettorale, giocata molto sul web, in tv e poco sui manifesti elettorali, i 5 Stelle provano anche la carta del "candidato a domicilio".

Una campagna elettorale porta a porta, nel vero senso del termine - ha spiegato la candidata veronese Francesca Businarolo - Per una sera ci mettiamo a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande e per spiegare il nostro programma. Il nostro appello è rivolto a tutti quelli che vogliono chiarirsi le idee. Lo stile vuole essere assolutamente informale, senza palchi e microfono, proprio per agevolare le persone, sentendosi libere di esprimere idee e opinioni e naturalmente fare domande. Gli ambienti possono essere quelli familiari. Il primo incontro l'abbiamo fatto nella taverna di una coppia i signori di Castelnuovo del Garda. È stata una sfida: mi sono trovata davanti a un pubblico preparato che non mi ha fatto sconti, curioso in modo particolare delle nostre proposte economiche.

Chi fosse interessato ad organizzare una serata con i candidati del Movimento 5 Stelle può scrivere una mail a m5sacasatua@gmail.com.