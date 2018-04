Luca Castellini (FN) contro Prefetto e Questura: "A Verona scorrazza la criminalità"

Il Coordinatore Nord Italia per Forza Nuova Luca Castellini è voluto intervenire su alcuni dei recenti episodi di cronaca avvenuti nel territorio veronese, fornendo la sua peculiare interpretazione e attaccando direttamente il Prefetto di Verona Salvatore Mulas:

«Vogliono convincerci che Verona sia una città tutto sommato tranquilla, sicura, a partire proprio dalle parole del suo Prefetto, - ha dichiarato Castellini - da quel Prefetto che tanto si è prodigato a tessere una fitta ed efficiente "rete dell’accoglienza" dei vari richiedenti asilo e finti profughi, a suon di convenzioni e pressioni in giro per la provincia, ma pare non riesca a fronteggiare un problema ben più urgente e serio: la mafia, anzi sarebbe più corretto dire "le mafie"».