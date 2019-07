Cambio di deleghe per Lorenzo Fontana, ora ministro agli affari europei

Questo pomeriggio, 10 luglio, alle 18 ci sarà il giuramento di due nuovi ministri. In realtà, l'unico nuovo ministro sarà Alessandra Locatelli, mentre per il ministro veronese Lorenzo Fontana ci sarà solo un cambio di deleghe.

Il governo Conte ha risolto il nodo di Paolo Savona, che da febbraio ha dovuto lasciare l'incarico di ministro agli affari europei, diventando presidente della Consob. La sua delega sarà ricoperta da oggi da Fontana, mentre le deleghe per la famiglia finora affidate a Fontana saranno seguite dalla neoministra Locatelli.

Ad annunciarlo è stato questa mattina lo stesso premier Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio per la relazione annuale dell'Inps, come riportato da Ansa. Ma per la redazione di Today, quello di oggi potrebbe essere l'inizio di un più esteso rimpasto di governo.