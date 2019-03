Politica Centro storico / Piazza dei Signori

Provincia di Verona, 4 liste e 58 candidati per il rinnovo del consiglio

Le elezioni sono in programma il 31 marzo. I candidati sono 15 per Forza Italia Amministratori Centro Destra, 11 per Insieme per Verona, 16 per Civici per Verona e 16 Centro Destra Verona