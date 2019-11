Liste d'attesa nella Ulss 9, PD: «Serve una verifica dell'assessore Lanzarin»

Abbiamo chiesto all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin di effettuare una verifica e abbiamo avuto il suo impegno che si attiverà quanto prima.

Le consigliere regionali veronesi del Partito Democratico Orietta Salemi e Anna Maria Bigon hanno accolto le istanze del comitato in difesa dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Il comitato cittadino aveva richiesto maggiore trasparenza sulle liste d'attesa per gli esami e le visite specialistiche nell'Ulss 9 Scaligera. «La replica della direzione generale, secondo cui i tempi vengono rispettati nel 94% dei casi, non soddisfa la persistente dichiarazione di disfunzioni segnalate in tutti i distretti della Ulss», hanno commentato Salemi e Bigon, che richiedono un riscontro documentato «per fugare ogni dubbio sull'oggettività del disagio che sembra vada oltre la semplice percezione vissuta dagli utenti».