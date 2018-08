Copia e incolla delle linee programmate del sindaco Sboarina ad Avellino

La situazione è particolarmente delicata e necessita di una seria riflessione.

La situazione di cosa? La situazione di Verona che deve essere "protagonista di un cambio di passo", come si legge nelle linee programmatiche presentate da Federico Sboarina nel 2017, anno della sua elezione. Ma la situazione anche di Avellino, che deve essere posta come "frontiera di sviluppo e innovazione", come si legge nelle linee programmatiche presentate da Vincenzo Ciampi, eletto quest'anno sindaco di Avellino.

Entrambi i sindaci vogliono che la città che amministrano "torni ad essere crocevia di cultura e di sviluppo" e "torni ad offrire ai propri cittadini una migliore qualità della vita". Concetti bellissimi, che però Vincenzo Ciampi ha copiato parola per parola a Federico Sboarina, come mostra l'immagine pubblicata da AvellinoToday.

Sboarina, suo malgrado e involontariamente, è dunque al centro del primo caso politico del neoeletto sindaco Ciampi. Un caso piccolo, ma che sicuramente farà discutere in Irpinia.

