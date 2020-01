Legge di Bilancio 2020, PD Verona: «Opportunità per il territorio»

Davanti ad una folta platea composta oltre che da amministratori locali anche da molti rappresentanti delle categorie economiche veronesi, nella Loggia Fra Giocondo a Verona il sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze Pier Paolo Baretta ha illustrato le opportunità per lo sviluppo dei territori contenute nella recente Legge di Bilancio approvata dal Governo.

L'esponente del Partito Democratico ha sottolineato la spesa di circa 20 miliardi di euro, articolata su più anni, fino al 2034, per l'attuazione di investimenti in manutenzione stradale, efficientamento energetico per lo sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi di mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché investimenti per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. «Vale a dire - hanno spiegato dal PD di Verona - che se i 98 Comuni veronesi sapranno giocare bene il proprio ruolo in termini di programmazione e progettazione, nei prossimi anni il territorio scaligero potrà conoscere un importante sviluppo infrastrutturale che aiuterà la nostra economia a crescere ulteriormente».

Passando agli interventi espressamente calibrati sul territorio scaligero, sono da ricordare i prepensionamenti accordati agli stampatori dell'ex Mondadori che permetteranno di governare la crisi dell’Elcograf. Per il triennio 2020/2022 il governo ha inoltre garantito tutte le risorse economiche richieste da Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione fisica delle nuove linee nonché per proseguire la progettazione di tutti i lotti funzionali dell’alta velocità che interessano Verona.

Con la Legge di Bilancio fa un passo avanti anche il rinnovo della concessione autostradale a favore di Autobrennero che, in base agli accordi già raggiunti, garantirà opere pubbliche per oltre 300 milioni di euro per il territorio veronese. «Abbiamo, altresì, destinato tutti gli investimenti ferroviari sul Quadrante Europa per favorire l'ospitalità di treni merci più lunghi che aumenteranno la competitività della logistica veronese - hanno aggiunto i rappresentanti dem - In breve, stiamo proseguendo l'impegno di sempre, che nella precedente legislatura aveva portato a Verona circa 400 milioni di euro di soldi pubblici per esigenze diverse, nonché i 3 miliardi necessari per concludere l’alta velocità Brescia-Verona i cui lavori sono in procedura di gara d’appalto».