Lega a Verona, Zavarise: «Il 2020 sarà l'anno della verità per Sboarina»

Il 2020 sarà l'anno delle elezioni regionali per il Veneto e sarà quello della verità per Verona, dove abbiamo dato fiducia al sindaco Sboarina ma dove ora è giunto il momento di guardare ai risultati e ai fatti concreti.

Il commissario della Lega per la provincia di Verona Nicolò Zavarise ha commentato positivamente il 2019 del Carroccio scaligero e, nel tirare il bilancio dell'anno che sta per finire, ha anche lanciato le sfide per l'anno prossimo. Tra queste sfide ci saranno le elezioni regionali, a cui la Lega potrebbe anche correre da sola, ma c'è anche quella di Verona, alla cui amministrazione viene chiesto un salto di qualità. «Serve maggior vicinanza al territorio, maggior velocità nelle risposte ai cittadini, miglior comunicazione - ha dichiarato Zavarise - Non ci si può permettere che la città non percepisca il lavoro che si sta portando avanti, come non ci si può permettere che la disorganizzazione comprometta la fiducia che la gente ci ha dato. Siamo pronti ad efficientare la macchina amministrativa, ma lo vogliamo a 360 gradi e alle nostre condizioni. Verona ha un patrimonio culturale, storico e sociale unico al mondo e deve essere trattato con rispetto e lealtà».

Per quanto riguarda la Lega a Verona, il 2019 è stato l'anno del consolidamento, secondo Zavarise.