La Lega a fianco dei commercianti veronesi, la proposta: «Allargare validità accessi Ztl»

Nella mattinata di lunedì 23 dicembre, in sala stampa a Palazzo Barbieri, i consiglieri comunali della Lega hanno manifestato la loro vicinanza alle realtà commerciali e artigianali di quartiere, facendosene portavoce. La consigliera e capogruppo della Lega Anna Grassi ha dichiarato: «Le realtà commerciali sono da sempre presidio fisso dei nostri quartieri e come tali è giusto ascoltare le loro necessità, è opportuno che con il nuovo anno vengano incentivate misure di agevolazioni e supporto alle loro attività». A tal riguardo la consigliera leghista ha quindi spiegato che il suo gruppo consiliare «è allineato con quanto sta facendo l’Assessore Zavarise in giunta, i cui sforzi sono tutti volti al miglioramento della vita di tutti i veronesi a partire dall’estensione del periodo di utilizzo dei plateatici fino al 10 novembre, in considerazione del fatto che durante la sperimentazione non è pervenuto alcun verbale di reclamo per disturbo alla quiete pubblica, gli installi occupano solo il 5% degli stalli blu in Ztl e fuori dalla Ztl ci sarà la possibilità per esercizi commerciali di poter richiedere due plateattici».

A tal proposito è intervenuto anche il consigliere della Lega Alberto Zelger, secondo il quale «è necessario aiutare i nostri commercianti soprattutto in un momento storico in cui sicuramente non c’è un governo loro amico che con tasse come quella sulla plastica e la sugar tax non contribuisce alla crescita del paese». Anche il consigliere Andrea Velardi, sempre in quota Lega, ha ribadito che «i quartieri e il centro storico stanno attraversando un periodo oggettivamente difficile e occorre impegnarsi per il loro rilancio». In merito Velardi chiede vengano fatti «investimenti su una applicazione dedicata alla mobilità e servizi», ma aggiunge inoltre che «ci sono 150 posti disponibili per entrare in Ztl sottoutilizzati» e pertanto «uno degli obiettivi è una migliore promozione». La proposta giunta poi dal consigliere Velardi è quella di «allargare la validità degli accessi anche nella fascia oraria giornaliera tra le 12.30 e le 14.30, e in quella serale dalle 19 alle 24, weekend incluso».

Sempre sull'argomento, infine, sono intervenuti anche i consiglieri leghisti Laura Bocchi e Paolo Rossi, i quali hanno specificato di essere «intenzionati ad intervenire anche nei quartieri della Fiera per agevolare le piccole botteghe vessate dal fatto che gli utenti non possono accedere facilmente al quartiere».