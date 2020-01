Lega Verona contro le Sardine: «Schifose». La replica: «Cercano visibilità»

Scaramuccia politica a distanza tra la Lega ed il movimento delle Sardine.

La circoscrizione della Lessinia del partito di Matteo Salvini ha organizzato a Tregnago nei giorni scorsi la tradizionale cena di inizio anno. Tanti gli iscritti e i simpatizzanti che hanno partecipato e purtroppo per ad alcuni è stata negata la partecipazione per ragioni di spazio. Di questa cena parla Vittorio Zambaldo su L'Arena, riportando anche alcuni interventi dei partecipanti. Non erano presenti big come Salvini o come il presidente della Regione Luca Zaia, ma c'erano comunque alcuni rappresentanti veronesi in regione come l'assessore Elisa De Berti ed i consiglieri Enrico Corsi e Alessandro Montagnoli, i quali hanno elencato gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere, uno su tutti: l'autonomia.

Tra gli interventi più accesi e discussi c'è stato quello del coordinatore della Lega Giovani di Verona, Alberto Todeschini, il quale ha preso di mira le Sardine, definendole «schifose» e aggiungendo che «si muovono solo per odio contro Salvini». Parole che non sono sfuggite ai rappresentanti locali del movimento, i quali hanno dichiarato di non ritenere utile rispondere a quella che hanno definito una «provocazione di chi cerca visibilità», ribadendo che il loro neonato movimento si sta battendo «per una società libera dall'odio e dalla violenza».