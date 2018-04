Lega contro il "climatismo". Zardini: "Negare un problema non lo risolve"

"Climatismo, la nascita di una nuova ideologia?". Aveva questo titolo la conferenza organizzata per questa mattina, 14 aprile, al Liston 12 di piazza Bra a Verona. Alla presentare l'evento, il deputato veronese della Lega Vito Comencini, che ha parlato di questo appuntamento come di un tentativo per "smontare un po' di balle sui cambiamenti climatici". Due i relatori: il professor Mario Giaccio, che proprio su questo tema ha scritto un libro e il professor Franco Battaglia. E come coordinatore c'è Massimo Martelli, della casa editrice "21mo secolo", che ha pubblicato il libro di Giaccio.

Sull'evento è intervenuto in maniera critica un altro deputato veronese, Diego Zardini del PD, il quale ha parlato di "negazionismo sul clima" da parte della Lega.

Bastasse affermare che i cambiamenti climatici non ci sono o non sono responsabilità dell'uomo per risolvere i nostri problemi saremmo tutti molto felici e contenti - scrive Zardini - Purtroppo invece, negare i problemi non elimina le polveri sottili e a Verona ne sappiamo qualcosa. Solo nel 2017 sono stati 73 i giorni in cui i valori di polveri sottili in città registrati dall'Arpav hanno superato i limiti di legge. Per due mesi e mezzo l'anno i veronesi respirano veleno e nella media, hanno una qualità dell'aria tra le peggiori del Veneto. Possiamo fare qualsiasi convegno e sostenere anche le tesi più astruse, ma noi chiediamo al Comune di intervenire concretamente per ridurre il traffico automobilistico e al prossimo governo di prorogare e anzi aumentare gli incentivi per favorire il ricambio delle caldaie e per azioni di risparmio ed efficientamento energetico, nelle case private, negli uffici, nelle imprese. Se poi nella comunità scientifica ci sono soggetti (meno del 2% in realtà) che per le più disparate ragioni, compresa la ricerca di visibilità, hanno idee diverse credo sia legittimo e tutto sommato democratico. Ma la gravità della situazione è tale e conclamata che mi sembra ingenuo affidare la salute delle persone e quindi orientare le politiche pubbliche in materia agli apprendisti stregoni.