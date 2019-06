Filobus, lavori in settima circoscrizione. PD: «Residenti poco informati»

Ancora una volta si è persa l'occasione per dare preventiva informazione e per trovare adeguate soluzioni per ridurre il disagio di lavori ormai non rimandabili.

Il consigliere del Partito Democratico in settima circoscrizione Carlo Pozzerle, insieme a tutto il gruppo PD della circoscrizione, è critico sulla scarsa comunicazione data per il cantiere del filobus che dovrebbe partire oggi, 3 giugno, nel quartiere di Madonna di Campagna. Lavori che ovviamente creeranno disagi per i residenti e per chi ha un'attività economica, i quali non sarebbero stati adeguatamente informati, secondo il PD.

Il disagio più grave è la modifica del tracciato del bus 12 che sarà deviato su via dei Sogari e farà capolinea in piazza Madonna di Campagna. «Così tutto il quartiere viene lasciato senza servizio pubblico - scrive Pezzerle - Poco importa se per oltre un chilometro cittadini, aziende e strutture sportive rimarranno senza bus. La modifica della viabilità è stata poi attuata senza alcun preavviso. I cittadini per informarsi devono leggere le ordinanze appese ai cartelli alla segnaletica verticale. Nell’incontro di alcuni mesi fa in circoscrizione con Amt avevamo chiesto un info-point per il tempo dei lavori, ma evidentemente si è ritenuta la richiesta non accoglibile, bisogna utilizzare i social o chiamare direttamente il numero del call center. La comunicazione ufficiale sul sito dell'azienda o del Comune dovrebbe essere puntuale e quotidianamente aggiornata, ma non pare sia il caso di Opera Filovia».

L'altro dubbio dei democratici della settima circoscrizione è la durata dei cambiamenti viabilistici di via dei Sogari.