Accordo Agsm-Curia sull'energia. La Paglia: "Si può estendere ad Agec"

Oltre a quanto già riportato sull'ultima seduta del consiglio comunale di Verona, la consigliera comunale del Partito Democratico Elisa La Paglia riferisce di una risposta dell'assessore alle aziende partecipate Daniele Polato ad una sua domanda. La Paglia proponeva di estendere anche ad Agec gli sconti sull'energia oggetto di una convenzione tra Agsm e Curia veronese.

Polato ha aggiunto che anche il presidente di Agec Niccolai si sta muovendo in questo senso - ha detto La Paglia - Rimango però basita che il presidente Agsm Michele Croce, che proprio su Agec si è costruito una carriera ed una fama, non abbia preso in considerazione questa opportunità. È evidente che le "finalità sociali", che hanno motivato la convenzione con la Diocesi in favore di parrocchie, case di riposo ed istituti assistenziali, possono essere estese anche agli inquilini della case Agec per i quali spesso la componente energia incide in maniera pesante sulla determinazione delle spese condominiali a causa di edifici energivori con infissi e impianti tecnologici inadeguati per una grave mancanza di straordinaria manutenzione. Croce dovrebbe ben sapere che molto spesso la morosità degli inquilini Agec non riguarda l'affitto in sé, ma le spese condominiali. In ogni caso è tempo che Agec faccia valere per i suoi condomini i vantaggi delle economie di scala dati dai suoi importanti numeri e non continuare a frammentare le forniture per singoli condomini o appartamenti.