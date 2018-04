Il grande ritorno di Enrico Corsi, potrebbe ridiventare assessore a Verona

Non è ancora ufficiale, ma la notizia è già abbondantemente commentata su L'Arena dove Enrico Santi ha raccolto diverse opinioni su quello che potrebbe essere un grande ritorno. Il leghista Enrico Corsi, attualmente commissario dell'Ater, potrebbe tornare ad essere un assessore nel Comune di Verona. Il vicesindaco Lorenzo Fontana potrebbe infatti lasciare il suo incarico, lasciando un posto vacante nella giunta del sindaco Federico Sboarina. Posto che potrebbe essere occupato da Corsi. Eventualità che non dispiace alla maggioranza e che ha sollevato qualche critica tra le forze di opposizione cittadina.

Per il consigliere regionale Stefano Casali di Verona Domani, Corsi "è un vero lavoratore che offrirebbe dinamismo e un ottimo contributo per Verona". L'ex sindaco Flavio Tosi, che ha governato la città anche con Corsi nelle sue giunte, ha inviato un sincero in bocca al lupo, auspicando per l'esponente leghista delle deleghe operative. E anche una voce dall'opposizione non valuta negativamente un possibile ingresso in giunta di Enrico Corsi. È quella di Federico Benini del PD, secondo cui con Corsi entrerebbe in giunta un uomo che rappresenta e conosce bene il territorio, come dimostrato dalle tante preferenze ricevute alle elezioni amministrative.

Contrariato è invece Michele Bertucco, consigliere di Verona e Sinistra in Comune. Per Bertucco, Corsi "rappresenta la continuità tra l'amministrazione Tosi e l'amministrazione Sboarina". E dello stesso avviso anche il consigliere comunale 5 Stelle Alessandro Gennari che parla di "stile gattopardesco" di una città dove cambia tutto ma nella sostanza non cambia nulla.