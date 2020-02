A Verona un incontro No Tav: «L'opera non sarà pronta per le olimpiadi invernali del 2026»

Si terrà questa sera, venerdì 21 febbraio alle ore 20.30, presso la "Sala Tommasoli" a Verona un incontro promosso dal gruppo "No Tav Verona" al quale è stato annunciato partecipare il Prof. Marco Ponti, docente al politecnico di Milano e già capogruppo per l'analisi costi-benefici del Mit. Nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento di oggi, sono state fornite alcune anticipazioni relativamente ai temi che verranno affrontati.

All'interno di una nota siglata da Daniele Nottegar, tra i promotori dell'incontro, si può leggere:

«Tommaso Taranta, direttore del consorzio Cepav 2, una decina di giorni fa ad un incontro a Calcinato ha dichiarato che per completare la tratta Brescia-Verona ci vorranno ancora 7 anni. Quindi, - spiega Daniele Nottegar - a meno che l'aritmetica non sia cambiata, non potrà servire per le olimpiadi invernali del 2026, come invece sbandierato dal presidente della regione Luca Zaia».