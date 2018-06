Ikea, Sboarina sotto attacco. "Manca una visione economica e culturale"

Ha aperto uno spiraglio, ma resta sempre bersaglio di attacchi politici. Più che una grana, quella di Ikea è una bomba che l'amministrazione comunale di Verona ha fatto scoppiare negando il previsto insediamento al colosso svedese alla Marangona. Una decisione che ha fatto scattare le critiche delle opposizioni e ha colto un po' di sopresa la stessa Ikea. Il sindaco di Verona Federico Sboarina non ha chiuso però completamente la porta, dicendosi disponibile all'apertura di un punto vendita Ikea alla Marangona, ma non del centro commerciale Ikea Center che sarebbe dovuto sorgere sempre alla Marangona, creando una struttura complessivamente tre volte più grande di quella di Adigeo.

Ciò nonostante continuano gli attacchi rivolti a Sboarina.

Il No all'Ikea a Verona non è altro che l'ennesimo segno della chiusura politica industriale, commerciale, sociale e culturale in cui sta sprofondando la nostra città - scrive Giorgio Pasetto di Area Liberal - Un No politico ingiustificato, contro l'apertura ad investimenti di grandi gruppi e alla fine vorrei dire contro l'Europa per proteggere una visione limitata dello sviluppo economico della nostra città attraverso giochi di potere locali che vanno a ledere gli interessi dei veronesi.