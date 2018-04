Formazione del nuovo governo, Matteo Salvini: "Contiamo sul Vinitaly"

Speriamo di fare in fretta e contiamo sul Vinitaly.

Il Vinitaly, che comincia domenica 15 aprile, sarà sicuramente l'evento fieristico più importante per il mondo del vino, ma potrebbe anche essere un crocevia importante per la politica italiana. Ad inaugurarlo sarà la nuova presidente del Senato Alberti Casellati, domenica, ma tra le figure politiche di rilievo che si potrebbero incontrare nel primo giorno dell'evento in Fiera a Verona ci potrebbero essere Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due rappresentanti dei partiti più votati lo scorso 4 marzo alle elezioni politiche.

In un video, condiviso da Ansa, si vede Matteo Salvini attorniato da un gruppo di giornalisti che gli chiedono risposte sulla formazione del nuovo governo dopo il secondo giro di consultazioni voluto dal presidente Sergio Mattarella. Salvini ha ribadito che il problema non è la coalizione del centrodestra che è pronta al dialogo, tranne che con il PD. "Escludo di andare al governo con i voti del Partito Democratico - ha dichiarato il leader della Lega - Ed escludo di andare in parlamento a cercare voti a caso. O c'è un governo chiaro, con i punti di programma che abbiamo ribadito, o si torna a votare". Il problema, per Salvini, è il Movimento 5 Stelle, con i suoi veti che puntano a dividere il centrodestra.

E alla domanda se la partita per il nuovo governo si chiuderà nel giro di una settimana, Salvini ha lasciato intendere la sua speranza nel Vinitaly. Lui ha confermato che ci sarà e, se ci verrà anche Di Maio, i due potrebbero avere un faccia a faccia decisivo per il futuro del Paese.