Giorno del Ricordo, Anpi risponde a CasaPound: «Mai negate le foibe»

Comincia così il messaggio di risposta che la sezione di Verona dell'Anpi, l'associazione dei partigiani, ha voluto inviare a CasaPound. Una risposta allo striscione che CasaPound ha attaccato la scorsa notte davanti alla sede di Anpi Verona. Lo striscione recitava: «Anpi: difende i titini? Negazionismo & quattrini». Ed il riferimento è alle polemiche generate da alcune valutazioni espresse da alcuni esponenti dell'Anpi sulla retorica che ruota attorno al Giorno del Ricordo.

Ancora una volta c'è chi non perde occasione per attaccare l'Anpi al fine di raccontare visioni distorte della realtà - replica Anpi Verona - Non abbiamo mai negato la tragedia delle foibe. Abbiamo sempre invitato ad affrontare la complessità come tale, non cedendo a semplificazioni e strumentalizzazione cui invece alcuni sembrano particolarmente portati, gridando a rivendicazioni territoriali prive di senso nell'Europa di oggi.

È la quarta volta che la nostra sede è vittima di questi attacchi nell'ultimo anno. In una città che è stata insignita della Medaglia d'Oro al valore per il sangue versato dai partigiani veronesi nella liberazione della nostra città e del nostro paese dal nazifascismo crediamo che questi accadimenti siano inaccettabili. Il senso civico e il rifiuto del fascismo dei cittadini veronesi ha fatto si che già stamattina il manifesto fosse stato parzialmente rimosso. Auspichiamo che il Comune possa ultimare i lavori di pulizia del muro imbrattato, sanzionando gli autori del gesto, perché non è corretto che paghi la cittadinanza tutta per l'idiozia di pochi.