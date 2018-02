Giornata per la vita, Popolo della Famiglia: "Vogliamo il reddito di maternità"

Ieri, 4 febbraio, si è celebrata la 40esima Giornata per la Vita. Occasione utile per un po' di campagna elettorale dei candidati veronesi del Popolo della Famiglia.

Vogliamo dare risposte concrete a favore della vita per sconfiggere la cultura della rassegnazione, dello scarto e della morte - ha dichiarato il capolista del Popolo della Famiglia a Verona Filippo Grigolini - E quindi una volta in parlamento la nostra prima iniziativa sarà l'istituzione del reddito di maternità. 1.000 euro di contributo netto mensile alle mamme che scelgono liberamente di occuparsi esclusivamente della crescita dei figli. Non lo spot di un bonus bebè, ma una risposta strutturata e continuativa che è anche riconoscimento sociale del valore della vita e della famiglia.

Le altre proposte del Popolo della Famiglia sono concreti benefici fiscali con l'istituzione del Fattore Famiglia, la "partita Iva familiare" e le tariffe basate sul numero di figli e sul carico familiare. Forte poi la condanna del diritto all'aborto, che il PdF vorrebbe superare con un altro diritto, quello di nascere. "Con l'aborto abbiamo perso 6 milioni di italiani, e creato grandi ferite nelle persone e nelle famiglie. E si assiste a una deriva culturale verso la mercificazione della vita, fino ai più recenti interventi sul fine vita e al tentativo di legalizzare l'utero in affitto. Noi siamo in campo per cambiare decisamente rotta", hanno affermato Claudio Corradi, vicepresidente del Popolo della Famiglia, Lucio Mirko Furia e Francesca Patuzzi, candidati al Senato.