Saval, il circolo PD pianta un giardino fiorito per la casa colonica

Oggi pomeriggio, 23 marzo, il terzo circolo del Partito Democratico di Verona ha organizzato la piantumazione di fiori e piante nell'area verde di pertinenza della casa colonica del Saval, un'area già bonificata lo scorso ottobre per mezzo di una simile iniziativa di volontariato.

Sono stati piantumati lillà, forsizie, philadelphus e rosmarino, creando un giardino di cui tutti possano godere. L'operazione è stata finanziata con 200 euro messi dal circolo PD, mentre i residenti hanno messo a disposizione gli attrezzi da giardinaggio.

È la terza volta che i residenti dimostrano quanto tengano che questo fabbricato venga recuperato e messo a disposizione di tutti per finalità sociali - hanno dichiarato il consigliere comunale Federico Benini e il segretario del circolo Riccardo Olivieri - Queste iniziative hanno avuto la forza di smuovere parzialmente il Comune e l'Amia che lo scorso ottobre, per non sfigurare troppo, si erano messi all'opera per ripulire le ultime parti del terreno dopo che residenti e circolo PD avevano già fatto il grosso del lavoro.

Il prossimo step sarà l'installazione di una fontana e di tavoli e panche per i pic nic.

Per il recupero vero e proprio del casale, invece, dovremmo aspettare che la città cambi questo sindaco, la cui maggioranza ha bocciato l’ennesima proposta di riqualificazione della casa colonica.