Filobus e galleria di via San Paolo, Bertucco: «Vincolo dalla Soprintendenza»

Da bravi dilettanti allo sbaraglio, gli uomini e le donne dell'amministrazione Sboarina hanno annunciato un'opera che si sapeva assai complessa come la galleria pedonale a San Paolo senza prima approfondirne bene la fattibilità e comunicarne bene i contenuti.

Così i residenti, messi in allarme, si sono rivolti alla Soprintendenza la quale ha avviato il procedimento per apporre il vincolo su un magazzino ed una cantina del civico 6 di via San Paolo.

È stato il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ad aver riferito questa novità riguardante il tratto del tracciato del filobus che passa per via San Paolo. L'opera deve essere pronta entro il 31 gennaio del 2022 e alcuni cantieri sono già partiti, ma nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale non sembra essere poi così certa la realizzazione della galleria pedonale in via San Paolo. Oltre alle proteste dei cittadini, c'è anche l'intervento della Soprintendenza sull'edificio che sarebbe interessato dai lavori per la creazione della galleria pedonale. «Nonostante allo stato attuale delle ricerche non sia ancora possibile ricostruire le vicende edili di queste strutture, sia il magazzino porticato sia la cantina colonnata si configurano come importanti testimonianze architettoniche di XV e XVII secolo», ha scritto il soprintendente Fabrizio Magani.

Per Bertucco, le considerazioni della Soprintendenza possono influire sul progetto della galleria pedonale. Per questo il consigliere comunale chiede: «Che cosa ne pensano Sboarina, Barini e Zanotto? È forse questo procedimento il motivo di tutto il mistero che da mesi avvolge l'opera?».