Prima Verona: «Aim tratta con Dolomiti e Agsm viene messa all'angolo»

Mentre il consiglio regionale del Veneto suggerisce di avviare un percorso aggregativo delle multiservizi locali, la multiutility vicentina Aim sarebbe in trattative con Dolomiti, mettendo all'angolo la veronese Agsm. È questo il quadro delineato dal nuovo movimento politico Prima Verona, il cui leader è l'ex presidente di Agsm Michele Croce e che in consiglio comunale è rappresentata dal consigliere comunale Mauro Bonato.

«Registriamo il ritardo di un anno rispetto all'autunno 2018, quando Croce invocava e lavorava per la Multiutility del Veneto, comunque spazio ce n'è ancora e occorre muoversi - ha dichiarato Bonato - Ma per impedire a Croce di portare avanti il disegno regionale con Aim Vicenza e Ascopiave, il sindaco Sboarina ha benedetto la sua defenestrazione. Ora cosa fara?».

«La Multiutility del Veneto è il progetto a cui ho sempre lavorato da presidente di Agsm - ha aggiunto Croce - Per questo sono stato fatto fuori, ma non importa. Ciò che importa è che Agsm, motore economico industriale di Verona, non venga svenduta a Milano o a Bologna come qualcuno tenta ancora di fare, ma segua la linea di sviluppo naturale, che è quella del territorio veneto e triveneto. Ma occorre darsi una mossa». Croce ha dunque ribadito la propria contrarietà ad un possibile accordo con la lombarda A2A o con gli emiliani di Hera. Per Croce, unirsi con uno di questi due colossi significherebbe svendere Agsm, che anche se fusa con Aim, non ha dimensioni paragonabili a quelle di A2A o Hera.