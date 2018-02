Bussolengo, frase sessista in consiglio comunale. Bassi: "Da condannare"

Ci ha messo qualche giorno per uscire dall'aula del consiglio comunale di Bussolengo e diventare argomento di discussione, prima nel paese e poi anche al di fuori di Bussolengo. Nel consiglio comunale di lunedì 12 febbraio, un'accesa discussione tra la consigliera di minoranza del Movimento 5 Stelle Barbara Setti e il consigliere comunale di maggioranza Tiziano Ferrari è degenerata.

Anche in altre occasioni, nei consigli comunali precedenti, i due consiglieri si erano beccati. Di fronte al linguaggio enfatico della consigliera Setti, Ferrari aveva spesso risposto per le rime, senza mai eccedere. Lunedì 12 febbraio, invece, non c'è riuscito. Rivangando un vecchia provocazione, in cui la consigliera Setti descriveva i consiglieri di maggioranza come asserviti al volere del sindaco Paola Boscaini, piegati a 90 gradi di fronte al sindaco, Ferrari si è rivolto alla Setti dicendo che "per natura, a 90 gradi ci si mette più lei di me". Un chiaro riferimento sessista, subito sottolineato dai consiglieri di minoranza Stefano Ceschi e Giovanni Amantia e minimizzato da due donne della giunta, l'assessore all'urbanistica Annalisa Scaramuzzi e dallo stesso sindaco Paola Boscaini.

Difficile però che il fatto rimanesse chiuso nell'aula del consiglio. Le assisi infatti sono riprese e si possono vedere in diretta attraverso il sito del Comune di Bussolengo oppure nei giorni successivi tramite le registrazioni conservate sempre nel sito istituzionale del Comune (il consiglio comunale del 12 febbraio è disponibile qui).

E come cittadino di Bussolengo e consigliere regionale è intervenuto anche Andrea Bassi di Centro Destra Veneto.