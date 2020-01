Francesca Businarolo: «Nel 2019 ho restituito oltre 26 mila euro»

«Dopo gli articoli di stampa usciti negli ultimi giorni, che mi accusavano, insieme a molti altri colleghi del Veneto, di non aver restituito le somme concordate con il Movimento, ho deciso di precisare quanto versato mese per mese con le relative date dei bonifici effettuati».

Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, informa dunque che alla data del 31 dicembre 2019, partendo dal 1° gennaio dello stesso anno, ha restituito la somma di 26.533,60 euro, relativa al periodo da gennaio a novembre. Il mese di dicembre, non ancora scaduto, sarà saldato con il prossimo versamento.

«In realtà - prosegue la deputata - non c’è mai stato alcun mistero, né ritardo: le restituzioni dei mesi di settembre e ottobre 2019 erano da versare entro il 31 dicembre, e così è stato fatto. Con l’occasione ho anticipato anche il mese di novembre, dovuto entro il 31 gennaio. Comprensibile che il sito www.tirendiconto.it non sia stato tempestivamente aggiornato, visto il periodo dell'anno, ma sarebbe stato questione di ore: la mia documentazione, infatti, stata puntualmente consegnata. Spiace, dopo sette anni in parlamento, all’insegna della trasparenza più totale, essere costretta a rettificare informazioni parziali e non verificate. È normale del resto, che i conti in tasca vengano fatti solamente ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Nessun altro, infatti, può dire di aver versato tanto o poco, perché siamo e restiamo gli unici a farlo».

Da inizio mandato, nel 2013, la deputata grillina fa sapere di aver reso la somma di 243.530,41 euro, investiti in diversi progetti, a cominciare dal microcredito aziendale.

Tabella riassuntiva Bonifici TOTALE 2019 GENN-NOV

