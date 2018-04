Foto-polemica di pasquetta per Tosi che attacca il sindaco: "Spettacolo inaccettabile"

Il lunedì di pasquetta è passato da pochi giorni, ma torna in auge dopo che l'ex primo cittadino scaligero Flavio Tosi ha pubblicato sui social una fotografia che ritrae un cassonetto colmo di rifiuti e attorniato da spazzatura riversata in strada, accompagnandola con un piccato commento indirizzato al suo successore Federico Sboarina: «Chiediamo al Sindaco di Verona - ha esordito Tosi - di organizzare in maniera più efficiente la raccolta rifiuti anche in occasione dei giorni festivi così come è sempre stato in passato».

La polemica è insomma legata alla gestione del servizio di raccolta rifiuti e quindi del decoro urbano durante le festività, poiché Tosi ci tiene a sottolinearlo, quelli raffigurati nell'immagine «sono cassonetti in una via fuori dall'ansa dell'Adige nella giornata di pasquetta, quindi non si può imputare lo "spettacolo" alla presenza dei turisti maleducati».

«Per il livello di servizio al quale noi veronesi siamo abituati, - ha quindi spiegato a conclusione della sua invettiva Flavio Tosi - questo non è accettabile così come per l'immagine che la nostra bella città deve dare a chi la visita».