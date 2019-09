Forza Nuova grida alla «censura» e fa causa a Facebook dopo la chiusura dei profili social

Continua a far discutere la decisione di chiudere diversi account ufficiali di CasaPound e Forza Nuova, così come avvenuto anche a Verona, da parte del colosso del web Facebook. La motivazione ufficiale fornita dall'azienda è che le pagine oscurate violerebbero le regole della community, in quanto «le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono, non trovano posto su Facebook e Instagram».

La reazione politica, dopo alcuni commenti a caldo, è arrivata quest'oggi da parte dei diretti interessati. La segreteria nazionale di Forza Nuova, infatti, ha fatto sapere di aver «dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all'attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento». Oltre a ciò, si legge sempre nella nota di Forza Nuova, «l'ufficio legale raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo cancellate.

Nel frattempo i vertici del movimento hanno fatto sapere che presto si terranno in diverse città d'Italia, tra le quali anche quella di Verona, alcune manifestazioni per «difendere il proprio diritto alla libertà di opinione e di pensiero».