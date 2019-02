Partito Democratico e Forza Italia, forze di opposizione si riorganizzano

Partito Democratico e Forza Italia, due forze politiche all'opposizione del governo Lega-5 Stelle si stanno riorganizzano, sia a livello nazionale che a livello locale.

Per il PD si avvicinano le primarie, in programma domenica prossima, 3 marzo. I candidati sono tre: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. In provincia di Verona saranno allestiti 70 seggi dove si potrà votare dalle 8 alle 20.

Maurizio Martina, poco più di un mese fa, ha visitato Verona per sostenere la propria candidatura. Una candidatura che piace anche ai parlamentari veronesi Alessia Rotta, Diego Zardini e Vincenzo D'Arienzo. «Maurizio Martina è un profondo conoscitore del Nord, dove è nato e cresciuto politicamente e ha diretto il PD in Lombardia, regione molto simile alla nostra - hanno dichiarato - Ha la sensibilità per affrontare il tema dell'autonomia in modo pragmatico, capace di centrare gli obiettivi amministrativi che i cittadini e gli enti locali attendono da anni senza lacerare il Paese o alimentare pericolose divisioni tra Nord e Sud. Ha una visione d'insieme dell'economia che il Paese ha potuto sperimentare positivamente durante il periodo in cui è stato ministro delle politiche agricole e la cui cultura coniuga il rispetto dell'ambiente con le infrastrutture che alleggeriscono l'impatto dell'attività umana sull'ambiente, come le ferrovie. Infine, a livello interno, promuove un'organizzazione federale del partito». E dalla parte di Martina, anche la consigliera regionale veronese Orietta Salemi.

A livello provinciale, infine, il Partito Democratico ha trovato l'unità attorno a Maurizio Facincani che da poco guida la segreteria del partito in provincia di Verona.

E anche la sezione provinciale di Forza Italia a Verona si è riorganizzata. Il nuovo coordinatore provinciale è Claudio Melotti, presentato ieri, 25 febbraio, dal coordinatore regionale Davide Bendinelli.

Con Melotti, guideranno Forza Italia in provincia di Verona: Francesca Martini, Anna Leso, Claudia Barbera, Ivan De Beni, Diego Ruzza e Stefano Negrini.