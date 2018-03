Un veronese vicepresidente della Camera. È stato eletto Lorenzo Fontana

Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, continuano le nomine istituzionali nel nuovo Parlamento italiano, in vista della formazione di un nuovo governo.

Alla Camera è stato eletto come presidente il 5 Stelle Roberto Fico, mentre al Senato la prima presidente donna è Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. E tra ieri e oggi, 28 e 29 marzo, sono stati eletti i vicepresidenti dei due rami del Parlamento. E tra questi c'è anche un veronese. Alla Camera dei Deputati è stato, infatti, eletto come vicepresidente Lorenzo Fontana (Lega), che è anche vicesindaco di Verona. Insieme a lui, come vicepresidenti ci sono Maria Edera Spadoni (M5S), Ettore Rosato (PD) e Mara Carfagna (FI). I vicepresidenti del senato saranno invece Roberto Calderoli (Lega), Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia), Paola Taverna (M5S) e Anna Rossomando (PD).

"Grazie a Matteo Salvini, alla Lega e al centrodestra per la fiducia. Spero di rappresentarvi al meglio", è stato il commento di Lorenzo Fontana.