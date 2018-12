Il ministro Lorenzo Fontana annuncia: «Un miliardo per fare più figli»

«Un miliardo di euro per aiutare gli italiani a fare più bambini». S'intitola così l'intervista di Francesco Borgonovo pubblicata sul quotidiano La Verità. L'intervistato e autore anche dell'annuncio ripreso nel titolo dell'intervista è il veronese Lorenzo Fontana, ministro della famiglia e della disabilità dell'attuale governo Lega-5 Stelle.

L'intervista si apre con il problema spesso evidenziato dal ministro Fontana: la scarsa crescita demografica. «L'età media cresce sempre di più e la società invecchia», dichiara Fontana, che ha annunciato un piano per rilanciare la natalità. «In passato ci sono stati per lo più interventi spot - dice il ministro - Noi, già in questa legge di bilancio, investiremo complessivamente circa un miliardo di euro per la famiglia». Borgonovo chiede come sarà impiegato questo miliardo di euro e Fontana risponde: «Come prima misura abbiamo introdotto un nuovo fondo strutturale di 100 milioni di euro dedicato proprio alle politiche familiari. Poi abbiamo incrementato da 1.000 a 1.500 euro gli incentivi per gli asili nido. Abbiamo stanziato 444 milioni di euro in incentivi alla natalità. Abbiamo rilanciato la carta famiglia. Abbiamo attuato interventi per rendere più flessibile la gestione dei tempi di vita e di lavoro. Abbiamo istituito un tavolo per studiare le migliori soluzioni da adottare nel campo del welfare aziendale e stiamo provando a trovare le risorse per agire sulla riduzione delle aliquote Iva per l'acquisto dei pannolini». Per il ministro si tratta di «misure sistemiche e strutturali per un rilancio demografico».

Le ultime domande dell'intervista sono dedicate all'altra delega del ministro Fontana, quella sulla disabilità. Per il fondo nazionale per la non autosufficienza, il ministro ha parlato di «100 milioni in più» e di «120 milioni in più» nel fondo per le politiche sociali.