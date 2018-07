Figli di coppie omosessuali, il ministro Fontana contro il riconoscimento

Si è tenuta oggi, 26 luglio, l'audizione del ministro veronese alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana all'interno della commissione sugli affari sociali della Camera dei Deputati. Fontana ha presentato le linee programmatiche del suo dicastero, anche se il ministro si è spinto anche oltre in un passaggio del suo intervento.

"Non sono questioni di mia strettissima competenza", ha esordito Fontana nell'entrare in un argomento di grande attualità, vale a dire il riconoscimento della genitorialità a coppie omosessuali. Il ministro non ha fatto nessun riferimento specifico, ma un caso è capitato anche nella sua città, Verona, dove al sindaco Federico Sboarina è stato imposto dalla Corte di Appello di Venezia il riconoscimento di un figlio di due papà, figlio che la coppia omosessuale ha concepito in Canada, paese in cui è riconosciuta la pratica della "gestazione per altri", meglio nota come "utero in affitto" o "maternità surrogata".

Per il ministro Fontana si tratta di "bambini concepiti all'estero facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento anche penalmente e che tali dovrebbero rimanere"