Estate Teatrale di Verona nel pantano, La Paglia: «Rischio marginalità»

Cambiano le amministrazioni, da Tosi a Sboarina, ma la cultura a Verona rimane sempre una Cenerentola.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha commentato il periodo di stallo creatosi per la mancata nomina del direttore artistico dell'Estate Teatrale. Una conseguenza, secondo Bertucco, «dell'incapacità di predisporre il bando e di nominare in tempi utili la commissione che doveva scegliere il successore di Giampaolo Savorelli». Quel Savorelli che, al momento, sta salvando la situazione, collaborando alla redazione del programma del Festival Shakespeariano.

«Tutta questa impreparazione e improvvisazione non solo hanno messo a rischio la quota del Fus che spetta alla nostra città, ma hanno anche abbassato la qualità della programmazione che è stata messa insieme in fretta e furia - conclude il consigliere comunale - Nel frattempo sono arrivate le candidature per il nuovo direttore artistico, ma i ritardi nella nomina della commissione e i veti politici impediscono di nominare una personalità che garantisca il futuro dell'Estate Teatrale, che da 71 anni garantisce il festival shakespeariano e fa di Verona un punto di riferimento per la prosa, per la danza, con un prestigioso premio nazionale Renato Simoni».

Ancora più dura contro l'amministrazione comunale è la consigliera comunale del Partito Democratico Elisa La Paglia.