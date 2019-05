Europee, tre veronesi eletti: Zullo del M5S, Borchia e Bonfrisco della Lega

Terminato il calcolo dei voti assegnati dai cittadini nel giorno delle elezioni europee e concluse le valutazioni politiche, non è rimasto altro da fare che sommare le preferenze dei vari candidati e scoprire chi rappresenterà i cittadini italiani nel Parlamento Europeo.

Il territorio di Verona era inserito nella macroarea del Nordest, da cui partiranno per Strasburgo e Bruxelles quindici eletti. Di questi quindici, due sono veronesi: uno è Marco Zullo, 41enne di origini veronesi ma residente a Trieste; il secondo è Paolo Borchia.

Zullo è uno dei due eletti del Movimento 5 Stelle del Nordest e per lui si tratta di una riconferma. Mentre Borchia fa parte dei sette europarlamentari della Lega eletti in questa circoscrizione. La terza veronese non è stata eletta nel Nordest, ma nella circoscrizione dell'Italia Centrale. È Cinzia Bonfrisco, eletta con la Lega prima in Senato e ora nel Parlamento Europeo e pare proprio che lascerà Palazzo Madama per intraprendere l'avventura europea.

Detto dei sette leghisti e dei due pentastellati, mancano gli altri eletti del Nordest, ma nessuno di questi è scaligero. Sono i quattro nuovi europarlamentari del PD, di quello di Fratelli d'Italia, mentre il quindicesimo è di Svp (il partito dei sudtirolesi trentini). L'unico partito che ha superato la soglia di sbarramento, ma non elegge nessun parlamentare europeo nel Nordest è Forza Italia.