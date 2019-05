Elezioni comunali nel Veronese: il risultato dello scrutinio a Legnago

Sono 21.030 i cittadini di Legnago chiamati al voto, il 26 maggio, per eleggere il successore del sindaco uscente Scapin. 4 i candidati in lista e se nessuno supererà la soglia del 50%, i due con il maggior numero di voti si sfideranno nel ballottaggio fissato per il 9 giugno.

Affluenza: 68,67%

I RISULTATI DELLO SPOGLIO