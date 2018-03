Elezioni politiche 2018, Senato: i risultati Collegio uninominale Villafranca 09. Chi ha vinto

Sono come al solito i due capilista della principali coalizioni i "favoriti" per la vittoria in questa zona, ovvero Maurizio Facincani per il centrosinistra e Stefano Bertacco per il centrodestra. Sarà intressante vedere quanti voti riuscirà ad accaparrarsi Monica Bianchetti del Movimento 5 Stelle e quant elettori decideranno invece di affidarsi alle fazioni più "piccole".

RISULTATI SENATO DELLA REPUBBLICA - COLLEGIO UNINOMINALE 09 - VILLAFRANCA