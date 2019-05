Elezioni amministrative nelle provincia veronese: i risultati dei Comuni al voto

Si è votato domenica 27 maggio in tutta Italia per le elezioni europee, ma anche in molti Comuni per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia veronese sono stati 49 i Comuni che hanno chiamato alle urne i propri cittadini.

L'affluenza media è risultata essere in calo rispetto alle precedenti amministrative. Si è infatti passati da un'affluenza media del 73,54% a quella registrata ieri del 71,36% nella provincia veronese. Tra i Comuni scaligeri dove si è votato in massa, spiccano i dati sull'affluenza di Velo Veronese con ben l'87,18% degli aventi diritto che si è recato alle urne, così come importante è il dato a Selva di Prgno (83,78%) e a Costermano sul Garda (79,34%).

Si seguito potrete trovare i risultati nei vari Comuni veronesi al voto (scrutini al via dalle ore 14):