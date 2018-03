Elezioni politiche 2018, Camera: i risultati Collegio uninominale Legnago 10. Chi ha vinto

In questo collegio sono 160932 i potenziali elettori, suddivisi in 38 comuni, chiamati ad esprimere la propria preferenza tra gli undici partiti o coalizioni in lista, tra i quali spicca il nome di Silvio Gandini per il centrosinistra, mentre la coalizione di centrodestra ripone le proprie speranze di successo sul nome di Piergiorgio Cortelazzo.

RISULTATI CAMERA DEI DEPUTATI - COLLEGIO UNINOMINALE 10 - LEGNAGO

