Nell'anniversario di AMA Verona, Bisinella lancia la sua campagna elettorale

Con la presentazione all’Hotel Victoria venerdì sera, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale della senatrice Patrizia Bisinella, candidata capolista di “Noi con l’Italia-Udc” per la Camera al collegio plurinominale: la presentazione è coincisa col primo compleanno dell’associazione AMA Verona che l’ha sostenuta nelle scorse Comunali, raccogliendo, partendo da zero, oltre 4.600 voti e portando due consiglieri in Comune: con Patrizia Bisinella anche Paolo Meloni.

All’avvio della campagna hanno partecipato anche l’on Enrico Zanetti, uno dei “soci fondatori” di “Noi con l’Italia”, già viceministro all’Economia, candidato capolista nel Collegio plurinominale per la Camera di Varese, e Silvia Razzi, candidata al Collegio plurinominale del Senato per Brescia e Bergamo.

Era importante ricostruire un’alternativa di Centrodestra - ha detto Enrico Zanetti -, ed era importante creare un nuovo soggetto, liberale e popolare, che in questa area politica portasse avanti le istanze della concretezza, dell’attenzione al mondo economico, della politica saggia, pragmatica, attenta ai bisogni delle persone. Il Centrodestra ha una grande responsabilità: assumersi dal 5 marzo la guida del Paese, superando al suo interno anche qualche opinione divergente, per impedire che cada nel caos o, peggio ancora, nel governo degli incompetenti.