Castelnuovo del Garda ha scelto, Giovanni Dal Cero è il nuovo sindaco

A Castelnuovo del Garda, la lista Si Cambia del candidato sindaco Giovanni Dal Cero, ha vinto le elezioni comunali con 3.028 voti (44,38%). Il nuovo sindaco a Giovanni Peretti e resterà in carica fino al 2024.

Avvocato, 42 anni, Dal Cero negli ultimi cinque anni è stato capogruppo in consiglio comunale della lista civica Castelnuovo in Comune.



(Giovanni Dal Cero)

Nella lista Si Cambia sono stati eletti consiglieri: Cinzia Zaglio, Rossella (Vanna) Ardielli, Gianfranco Gugole, Thomas Righetti, Marilinda Berto, Franco Tacconi, Andrea Adami, Franco Trivellin, Francesca Tinelli, Paolo Gallina e Marcello Giacomelli che faranno parte del consiglio comunale come gruppo di maggioranza.

La lista Sandrini Sindaco, con candidato sindaco Davide Sandrini, ha ottenuto 2.574 voti (37,73%): in consiglio comunale siederanno Davide Sandrini, Silvia Fiorio, Chiara Trotti e Roberto Oliosi come gruppo di minoranza.

Infine, la lista Castelnuovo Democratica ha raccolto 661 voti (9,69%) e sarà rappresentata in consiglio comunale dal candidato sindaco Riccardo Oliosi.

A Castelnuovo del Garda hanno votato 7.002 elettori, di cui 3.552 donne, 3.450 uomini, schede bianche 89 e schede nulle 90. La percentuale dei votanti è stata del 68,44% (nel 2014 fu del 71,12%).

La proclamazione degli eletti è avvenuto nel seggio 1 della scuola primaria di Castelnuovo del Garda.

Con l'entrata in carica del nuovo sindaco e dei nuovi consiglieri comunali, cessano giunta e consiglio comunale uscenti. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il sindaco deve convocare il consiglio comunale, la cui prima seduta dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni. In tale occasione il sindaco presenterà giuramento di fedeltà alla Costituzione e comunicherà i nomi dei nuovi assessori.



(Giovanni Dal Cero festeggia la vittoria delle elezioni. Questa foto e il video delle suo prime parole da sindaco sono di Adele Oriana Orlando).