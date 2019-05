A Peschiera del Garda netta riconferma per il sindaco Orietta Gaiulli

È stato quasi di 600 voti e di dieci punti in percentuale, il distacco tra il confermato sindaco di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli e il suo principale sfidante Bruno Dalla Pellegrina. Non è bastato dunque il sostegno della Lega a Dalla Pellegrina per interrompere l'esperienza civica di governo di Peschiera di Orietta Gaiulli che sarà prima cittadina arilicense per altri cinque anni.

(Il video con il commento di Orietta Gaiulli e la foto sono di Adele Oriana Orlando)